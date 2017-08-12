Жителям острова Гуам розповіли, що робити в разі ядерного удару з боку КНДР

Управління Національної Безпеки острова Гуам опублікувало рекомендації жителям острова на випадок ядерного удару з боку КНДР. Про це в п'ятницю, 11 серпня, повідомляє газета The Washington Post.

Рекомендації виконані у формі двох сторінкок пам'ятки, в ній зазначено, які дії слід зробити жителям Гуаму при нанесенні Пхеньяном удару по острову балістичними ракетами.

Зокрема, їм рекомендовано зберігати спокій і подбати про членів своєї сім'ї. Крім того, влада острова нагадала жителям, що дивитися на спалах або ядерний гриб не можна, оскільки це може позбавити їх зору.

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Крім того, жителям острова порадили в разі ядерного бомбардування сховатися позаду предмета або об'єкта, який зміг би захистити їх від радіоактивних хвиль, а також зняти з себе одяг, щоб не дати радіації поширитися. «Зняття з себе верхнього одягу позбавить Вас від 90 відсотків радіоактивних матеріалів», — уточнюється в заяві.

Також тим жителям Гуаму, які опинилися в зоні ураження у разі ядерного удару, наказано вимити голову шампунем і уникати використання кондиціонера для волосся.

9 серпня повідомлялося, що північнокорейські військові готові завдати ракетного удару по базі ВПС США на острові Гуам, розташованому в Тихому океані, як тільки рішення про це прийме глава КНДР Кім Чен Ин. Вказувалося, що Пхеньян може завдати удару по американських базах на Гуамі балістичною ракетою середньої дальності «Хвасон-12», вперше запущеною 14 травня.