На виборах у Молдові перемогли комуністи

Партія комуністів Молдови (ПКРМ), яку очолює Президент країни Володимир ВОРОНІН, за наслідками підрахунку 100% бюлетенів, упевнено перемогла на парламентських виборах, що відбулися напередодні,

Як передає РІА «Новости», про це повідомив секретар ЦВК Юрій ЧОКАН.

"Комуністи набрали 49,91% голосів виборців, Ліберальна партія - 12,91%, Ліберально-демократична - 12,23% і альянс "Наша Молдова" - 9,88%", - сказав Ю.ЧОКАН.

Решта 13 партій, що брали участь у виборах, поки що не можуть подолати шестивідсотковий бар`єр, необхідний їм для проходження в парламент.

Комуністи отримують 62-63 мандати з 101 у парламенті. У такому разі ПКРМ зможе самостійно, не входячи в жодні коаліції, обрати Президента - для цього необхідно дві третини голосів, тобто 61 мандат, а також сформувати уряд і органи влади.

В.ВОРОНІН, чиї президентські повноваження закінчуються вже в квітні, заявив напередодні, що в майбутньому планує працювати в новому парламенті країни.

У неділю в Молдові відбулися парламентські вибори, після яких депутати повинні обрати нового главу держави. На 101 місце в парламенті претендували 17 політичних партій і незалежних кандидатів. Виборчий поріг для проходження в парламент для партій становив 6%, для незалежних кандидатів - 3%.