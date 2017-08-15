Пентагон заявив про ймовірність повномасштабної війни в разі удару КНДР по США
За словами Меттіса, Вашингтон миттєво дізнається про траєкторії північнокорейської ракети, якщо вона буде спрямована на Гуам.
Міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що ракетний удар Північній Кореї з території Сполучених Штатів може призвести до повномасштабних військових дій, передає 112 Україна з посиланням на Reuters.
"Якщо вони вдарять по США, це дуже швидко може привести до військових дій", — сказав глава Пентагону.
За словами Меттіса, Вашингтон миттєво дізнається про траєкторії північнокорейської ракети, якщо вона буде спрямована на Гуам.
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Раніше прем'єр-міністр Австралії Малкольм Тернбулл заявив, що в разі нападу КНДР на США Канберра допоможе Вашингтону відбити удар Пхеньяну.
Нагадаємо, 9 серпня повідомлялося, що північнокорейські військові готові завдати ракетного удару по базі ВПС США на острові Гуам, розташованому в Тихому океані, як тільки рішення про це прийме глава КНДР Кім Чен Ин. Вказувалося, що Пхеньян може завдати удару по американських базах на Гуамі балістичною ракетою середньої дальності "Хвасон-12", вперше запущеною 14 травня.