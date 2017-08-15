Пентагон заявив про ймовірність повномасштабної війни в разі удару КНДР по США

Міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що ракетний удар Північній Кореї з території Сполучених Штатів може призвести до повномасштабних військових дій, передає 112 Україна з посиланням на Reuters.

"Якщо вони вдарять по США, це дуже швидко може привести до військових дій", — сказав глава Пентагону.

За словами Меттіса, Вашингтон миттєво дізнається про траєкторії північнокорейської ракети, якщо вона буде спрямована на Гуам.

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Раніше прем'єр-міністр Австралії Малкольм Тернбулл заявив, що в разі нападу КНДР на США Канберра допоможе Вашингтону відбити удар Пхеньяну.

Нагадаємо, 9 серпня повідомлялося, що північнокорейські військові готові завдати ракетного удару по базі ВПС США на острові Гуам, розташованому в Тихому океані, як тільки рішення про це прийме глава КНДР Кім Чен Ин. Вказувалося, що Пхеньян може завдати удару по американських базах на Гуамі балістичною ракетою середньої дальності "Хвасон-12", вперше запущеною 14 травня.