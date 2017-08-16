У Стамбулі чоловік із рушницею відкрив хаотичну стрілянину з даху будинку

У Стамбулі чоловік із рушницею в руках переполохав півміста. Реальний трилер місцеві канали навіть транслювали в прямому ефірі, йдеться в сюжеті ТСН.

Чоловік у футболці з написом "життя головоріза" видерся на дах 6-поверхівки й відкрив хаотичну стрілянину – кулі влучили в автомобілі.

До місця пригоди приїхали поліція та спецзагін, правоохоронці три години вмовляли його здатися та навіть викликали батька зловмисника. Однак потім усе ж пішли штурмом.

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Чоловік намагався відстрілюватися, кілька разів натиснув на гачок, але зброя не спрацювала, тож порушнику спокою таки довелося здатися.

Чоловіка заарештували, його вже допитують у відділку. За попередньою версією, за рушницю стрілець узявся через майнову суперечку з братами.