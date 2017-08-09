Невідомі відкрили стрілянину по натовпу людей в Чикаго, є жертви

У Чикаго, штат Іллінойс, сталася стрілянина, в результаті якої одна людина загинула, ще шестеро поранені. Про це повідомляє видання Chicago Tribune.

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Зазначається, що група невідомих підійшла до натовпу людей на вулиці і почала стріляти без попередження.

За словами родичів потерпілих, вони готували на вулиці барбекю. При стрільбі загинув 28-річний чоловік.

Інцидент стався в двох кварталах від поліцейського управління району Бронзевіль. Злочинці зникли з місця події. В даний час правоохоронні органи ведуть їх розшук.