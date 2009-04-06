США не перебувають у стані війни з ісламом
21:51, 06 квітня 2009Світ
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Барак Обама виступив у Туреччині
Президент США Барак Обама заявив, що рішуче не згоден з тими, хто твердить, ніби його країна перебуває у стані війни з ісламом.
"Хочу сказати відверто: США не перебувають у стані війни з ісламом", - сказав Обама у понеділок в Анкарі, виступаючи в турецькому парламенті.
Він зазначив, що США проти проведення паралелей між відносинами США з мусульманським світом і протидією міжнародній терористичній мережі "Аль-Каїда", бойовики якої вчинили напад на США у вересні 2001 року.
"Відносини США з ісламським світом не можна обмежувати боротьбою з "Аль-Каїдою", - підкреслив Обама.
Його виступ в турецькому парламенті був зустрінутий оплесками.
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