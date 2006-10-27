Під час вибуху в Тбілісі загинуло шість осіб

У грузинській столиці стався вибух, в результаті якого, за попередніми даними, загинули шість чоловік, повідомляє грузинський телеканал "Руставі - 2". За інформацією ІА "Новости-Грузия", двоє людей одержали поранення і були доставлені в лікарню.

Вибух стався на території колишнього таксопарку в районі Ісані-Самгорі, де розташований цех заповнення кисневих балонів.

В результаті вибуху будівля цеху зруйнована, пошкоджень зазнали сусідні будівлі, а також автомобілі, що знаходилися поблизу. У будинках в радіусі кілометра від місця події були вибиті шибки.

Лента.ру