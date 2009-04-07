В Італії зафіксовані нові сильні підземні поштовхи
08:28, 07 квітня 2009Світ
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Загинуло вже 150 людей
Нові сильні підземні поштовхи були зафіксовані сьогодні вночі в центрально-італійській області Абруццо, де напередодні стався руйнівний землетрус, що призвів до численних людських жертв.
|Фото REUTERS
Раніше, в ніч на понеділок, стався землетрус магнітудою 5,8. За попередніми даними, в зоні стихійного лиха зруйновано близько 10 тисяч будинків, близько 70 тисяч осіб лишилися без притулку. За даними на вечір понеділка, кількість жертв землетрусу оцінюється як мінімум в 150 осіб, приблизно 1500 осіб дістали поранення.
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