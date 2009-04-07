В Італії зафіксовані нові сильні підземні поштовхи

Нові сильні підземні поштовхи були зафіксовані сьогодні вночі в центрально-італійській області Абруццо, де напередодні стався руйнівний землетрус, що призвів до численних людських жертв.

Як повідомляє NEWSru з посиланням на Службу цивільної оборони Італії, о 00.47 за місцевим часом в районі міста Аквіли відбувся новий землетрус магнітудою 3,8. Незабаром о 1.15 в цьому ж районі були зафіксовані ще потужніші коливання земної кори силою 4,8 за шкалою Ріхтера.

Раніше, в ніч на понеділок, стався землетрус магнітудою 5,8. За попередніми даними, в зоні стихійного лиха зруйновано близько 10 тисяч будинків, близько 70 тисяч осіб лишилися без притулку. За даними на вечір понеділка, кількість жертв землетрусу оцінюється як мінімум в 150 осіб, приблизно 1500 осіб дістали поранення.