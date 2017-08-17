У Венесуелі в ході штурму в'язниці загинули понад 35 в'язнів
Прокуратура Венесуели почала розслідування інциденту, в ході якого загинули 37 людей.
Понад 35 в'язнів загинули в ході штурму в'язниці правоохоронними органами у венесуельському місті Пуерто-Аякучо (штат Амасонас).
Про це повідомив у середу у своєму Twitter губернатор Амасонаса Ліборіо Гуарулья, передає ТАСС.
Читайте такожСША не будуть тільки спостерігати за скочуванням Венесуели в диктатуру - Пенс
"Різанина в центрі затримання в Пуерто-Аякучо. Штурм центру спеціальним підрозділом міністерства внутрішніх справ, юстиції та з питань миру залишив понад 35 трупів", - написав він.
Генеральна прокуратура Венесуели повідомила у своєму Twitter, що почала розслідування інциденту. За її даними, в ході штурму загинули 37 людей, 14 співробітників постраждали.
Нагадаємо, на військовій базі поблизу міста Валенсія, розташованого в 170 кілометрах від столиці Венесуели Каракаса, в неділю, 6 серпня, очевидно, мала місце спроба повстання групи військових проти президента країни Ніколаса Мадуро.