У Венесуелі в ході штурму в'язниці загинули понад 35 в'язнів

Понад 35 в'язнів загинули в ході штурму в'язниці правоохоронними органами у венесуельському місті Пуерто-Аякучо (штат Амасонас).

Про це повідомив у середу у своєму Twitter губернатор Амасонаса Ліборіо Гуарулья, передає ТАСС.

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"Різанина в центрі затримання в Пуерто-Аякучо. Штурм центру спеціальним підрозділом міністерства внутрішніх справ, юстиції та з питань миру залишив понад 35 трупів", - написав він.

Генеральна прокуратура Венесуели повідомила у своєму Twitter, що почала розслідування інциденту. За її даними, в ході штурму загинули 37 людей, 14 співробітників постраждали.

Нагадаємо, на військовій базі поблизу міста Валенсія, розташованого в 170 кілометрах від столиці Венесуели Каракаса, в неділю, 6 серпня, очевидно, мала місце спроба повстання групи військових проти президента країни Ніколаса Мадуро.