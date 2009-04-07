Придністров'я посилило охорону кордону з Молдовою

Міністерство державної безпеки Придністровської Молдавської Республіки (ПМР) посилило охорону кордону з Молдавією з огляду на масові заворушення, що відбувалися там. Про це журналістам у Тирасполі повідомив перший заступник міністра держбезпеки ПМР.

Він зазначив, що для запобігання можливим провокаціям в підвищену бойову готовність приведено підрозділ спеціального призначення МДБ ПМР "Дельта". "Ситуація на даний момент контрольована. Ніяких інцидентів не зафіксовано. Ми продовжуємо відстежувати обстановку в Кишиневі", - цитує заступника міністра РосБізнесКонсалтинг.