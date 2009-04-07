Придністров'я посилило охорону кордону з Молдовою
19:56, 07 квітня 2009Світ
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І привело в боєготовність спецназ
Міністерство державної безпеки Придністровської Молдавської Республіки (ПМР) посилило охорону кордону з Молдавією з огляду на масові заворушення, що відбувалися там. Про це журналістам у Тирасполі повідомив перший заступник міністра держбезпеки ПМР.
Він зазначив, що для запобігання можливим провокаціям в підвищену бойову готовність приведено підрозділ спеціального призначення МДБ ПМР "Дельта". "Ситуація на даний момент контрольована. Ніяких інцидентів не зафіксовано. Ми продовжуємо відстежувати обстановку в Кишиневі", - цитує заступника міністра РосБізнесКонсалтинг.
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