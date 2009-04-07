Молдавський президент закликав західні країни втрутитися

Президент Молдови Володимир ВОРОНІН зустрівся з іноземними послами, акредитованими в країні, і закликав Захід допомогти врегулювати ситуацію у Кишиневі, де акції протесту опозиції проти підсумків парламентських виборів вилилися у масові вуличні заворушення, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на прес-службу президента.

"Молдавська влада вкрай стурбована масовими акціями протесту в центрі Кишинева і закликає західні структури втрутитися у врегулювання цієї ситуації", - сказав В.ВОРОНІН.

Президент поінформував дипломатів про останні події, в ході яких "були вчинені насильницькі дії, що становлять небезпеку державності Молдови і демократичному процесу".

В.ВОРОНІН засудив нецивілізовані методи, які використовує опозиція у протестних акціях, – здійснення насильства і актів вандалізму в держустановах і наругу над державними символами. (Зокрема, сьогодні удень учасники акцій протесту ввірвалися в будівлю парламенту і почали трощити їдальню, знищувати оргтехніку, підпалювати приміщення і кидати у вікна каміння. У другій половині дня натовп повністю захопив будівлю адміністрації Президента. Із вікон протестувальники викидали техніку, а також меблі, які згодом спалювали на площі).

Президент також нагадав дипломатам, що міжнародні європейські організації дали позитивну оцінку виборам, що відбувся 5 квітня, визнавши їх коректними і вільними.

В.ВОРОНІН закликав дипломатів виступити зі зверненням до протестуючих, щоб "нагадати їм про звіти іноземних спостерігачів про те, що вибори пройшли демократично". У той же час, Президент Молдови підкреслив, що "зробить усе можливе, щоб тримати ситуацію під контролем і не застосовувати насильства проти людей".