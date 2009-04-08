Правоохоронці заявляють, що взяли під контроль ситуацію в Кишиневі

Правоохоронні органи взяли під контроль ситуацію в Кишиневі, де напередодні протести опозиції проти підсумків парламентських виборів вилилися в масові вуличні заворушення.

Про це заявив агентству "Новости-Молдова" генеральний прокурор Молдови Валерій ГУРБУЛЯ.

"Вночі силами правопорядку затримано мародерів, які грабували будівлі парламенту й адміністрації Президента", - сказав він, не назвавши точну кількість затриманих.

У центр Кишинева стягнуто додаткові сили поліції, які зайняли розгромлені учасниками заворушень будівлі парламенту й адміністрації Президента. Під посилену охорону взяли урядові будівлі та Громадське телебачення.

Патрулі перевіряють документи на вулицях міста, на в`їздах у столицю чергують загони поліцейських.

Опозиція оспорює підсумки парламентських виборів, які відбулися минулої неділі й на яких перемогла очолювана Президентом Володимиром ВОРОНІНИМ Комуністична партія. За даними ЦВК, комуністи набрали 50% голосів.

У понеділок виступи опозиції зібрали, за оцінками працівників спецслужб, від 2,5 до 4 тисяч осіб, у вівторок протестувальників було вже 5 тисяч. Частина мітингувальників, крім скасування підсумків виборів, вимагала приєднання Молдови до Румунії.

У вівторок протести переросли в заворушення. Медики повідомляють про десятки поранених. За даними поліції, близько 400 з 800 працівників силових структур, які охороняли держустанови в Кишиневі від учасників масових заворушень, звернулися по медичну допомогу.

В.ВОРОНІН назвав те, що відбувається, спробою захопити владу й пообіцяв захистити країну від “погромників” і "путчистів".