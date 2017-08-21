ЗМІ назвали дату початку зйомок фінальної "Гри престолів"

ЗМІ назвали дату початку зйомок фінального сезону серіалу «Гра престолів». Коли відбудеться прем'єра восьмої частини, поки не оголошено, повідомляє Independent.

Спочатку актор Николас Костер-Вальдау (виконавець ролі Джеймі Ланністера) заявив в одному з інтерв'ю, що зйомки повинні стартувати в жовтні 2017 року.

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Потім цю інформацію підтвердив журнал Entertainment Weekly.

Робота над сьомим сезоном почалася у вересні 2016 року, тобто восени – пізніше, ніж у випадку з попередніми частинами «Гри престолів». Прем'єра перших шести сезонів проходила навесні, тоді як показ сьомого перенесли на літо. Остання серія вийде в ефір 27 серпня.

Раніше хакери пообіцяли викласти в мережу фінал сьомого сезону «Гри престолів».