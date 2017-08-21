Величний символ Лондона Біг-Бен замовк на чотири роки

У Лондоні баштовий годинник Вестмінстерського палацу, більш відомий як Біг-Бен, замов на чотири роки через ремонт. Про це повідомляє «Бі-бі-сі».

У понеділок, 21 серпня, пролунав останній бій годин опівдні. Тепер почути Біг-Бен можна буде лише в особливих випадках, наприклад, в Новий рік.

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Раніше повідомлялося, що парламент Великобританії має намір переглянути план реконструкції вежі Єлизавети, згідно з яким Біг-Бен замовкне до 2021 року.