Бріжит Макрон отримала обов'язки, але без статусу "першої леді"

Дружина президента Франції Бріжит Макрон офіційно отримала коло обов'язків у цій якості, але не отримала статусу першої леді і окремого фінансування. Єлисейський палац вперше опублікував «хартію», в якій вказані обов'язки дружини президента. Фінансуватися її робота буде з бюджету, що виділяється на роботу президента. Окремий штат підлеглих їй не потрібен.

Читайте такожДружина президента Франції не стане першою ледіЗ переліку випливає, що чоловік/дружина президента Франції зобов'язані супроводжувати президента на міжнародні саміти і зустрічі. Він або вона зобов'язані відповідати на клопотання громадян Франції та інших держав на його або її адресу. Він або вона будуть нести відповідальність за проведення офіційних прийомів в Єлисейському палаці. Нарешті, він або вона повинні протегувати або безпосередньо брати участь у культурних, соціальних або благодійних проектах, які сприяють просуванню образу Франції за кордоном.

Отримувати якісь гроші тільки за те, що Бріжит Макрон є дружиною президента, вона не буде. Виділяти гроші на її представницькі витрати їй не будуть. У неї буде два радники, один керуватиме її апаратом, другий - забезпечувати роботу апарату, також їй нададуть секретаріат і охорону - з президентських охоронців.

Всі кошти, які підуть на її роботу, будуть розкриватися. Раз на місяць Єлисейський палац буде публікувати звіт про її роботу. Минулого тижня в інтерв'ю Elle Бріжит Макрон сказала, що їй важливо, щоб все чітко прояснилося.