У США автомобіль в'їхав у натовп, який спостерігав за сонячним затемненням, є загибла

В американському штаті Кентуккі в окрузі Леслі автомобіль в’їхав у натовп, який спостерігав за затемненням, повідомляє Wlky.

Зазначається, що в результаті наїзду авто загинула одна жінка, ще двоє осіб зазнали травм.

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Повідомляється, що жінка, авто якої в’їхало у натовп, втратила контроль над керуванням.

23-річна жінка померла на місці, ще двоє осіб були шпиталізовані. У поліції заявили, що наразі розслідують інцидент.

Як повідомляв УНІАН раніше, 21 серпня відбулося велике американське затемнення Сонця. Тінь від Місяця пройшла над територією США із Заходу на Схід.

Мільйони американців готувалися до зустрічі з цим рідкісним явищем: вони з'їжджалися в райони, де його можна було краще побачити, скуповували спеціальні захисні окуляри.