Казахську абетку переведуть на латиницю

Уряд Казахстану ухвалив рішення по удосконаленню мовної держполітики, що передбачає розвиток казахської мови і переведення її абетки на латиницю, повідомляє NEWSru.

“У ході обговорення були вироблені напрями по всіх аспектах, що передбачають розвиток державної мови у країні", - повідомила прес-служба керівника уряду за підсумками засідання кабінету міністрів.

За повідомленням прес-служби, серед таких аспектів - "пропаганда (казахської) мови як символа, що об`єднує усіх громадян Казахстану, переклад діловодства на держмову, стимулювання держслужбовців неказахської національності, що знають мову, підтримка об`єктів освіти у вивченні мови по створенню підручників, методик і підготовці фахівців, розвиток термінологічної і технологічної бази казахської мови".

Крім того, на нараді "були обговорені і заходи, пов`язані з дорученням президента про програми поглибленого та інтенсивного вивчення англійської мови і переведення на латиницю казахської абетки".

Згідно з ухваленим рішенням, зацікавлені відомства до 15 грудня повинні внести пропозиції по створенню центрів навчання англійській мові і поетапному впровадженню програм поглибленого навчання у загальноосвітніх школах республіки.