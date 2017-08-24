Вечеря з Путіним "вилізла боком" для глави МЗС Німеччини - від нього чекають пояснень

Партія "Союз-90"/ "зелені" закликала міністра закордонних справ Німеччини Зігмара Габріеля ще до вересневих виборів у бундестаг дати роз'яснення щодо вечері 2 червня у Санкт-Петербурзі з президентом Росії Володимиром Путіним й колишнім канцлером ФРН Герхардом Шредером, який повинен зайняти місце у наглядовій раді нафтового концерну "Роснефть", передає DW.

"Глава МЗС має розвіяти підозри в тому, що Шредер намагається використовувати його для просування інтересів Путіна і "Роснефти". Це стало б нечуваним фронтом для Євросоюзу і серйозною проблемою для Німеччини", - заявила співголова фракції "зелених" у бундестагу Катрін Герінг-Еккардт в інтерв'ю газеті Tagesspiegel.

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"Це аж ніяк не приватна справа, коли Шредер, будучи лобістом "Газпрому" і кандидатом у члени наглядової ради "Роснефти", організовує багатогодинну зустріч Габріеля з главою російської держави. Габріель повинен розповісти, які теми обговорював на цій зустрічі", - наголосила Герінг-Еккардт.

"Зелені" хочуть у першу чергу з'ясувати, чи не обговорювалися в ході вечері інтереси "Роснефти", газопровід "Північний потік - 2" і послаблення санкцій ЄС проти Росії. За повідомленням Tagesspiegel, депутат від партії "Союз-90/"зелені" Марілуїза Бек вже направила відповідний письмовий запит уряду ФРН.