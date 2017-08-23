Лідер німецьких лібералів пропонує "заморозити" питання Криму, не визнаючи анексії

Голова ліберальної німецької партії "Вільні демократи", яка має шанси стати "молодшим партнером" у коаліції з ХДС/ХСС після вересневих виборів до Бундестагу, Крістіан Лінднер виступив за політику розрядки у відносинах з Росією. Про це він заявив в інтерв'ю DW.

Коментуючи скандал щодо його слів стосовно півострова, він наголосив, що "Вільні демократи" у жодному разі не закликають визнати анексію Криму. "Наша пропозиція полягає в тому, щоб ми повернулися до традиційної німецької політики розрядки", - пояснив Лінднер. "Анексія Криму - це порушення міжнародного права, ми цього не приймаємо. Санкції залишаються чинними (…) Але все ж варто подивитися, чи зможемо ми перервати поточну спіраль ескалації та гонку озброєнь, чи готові в Росії змінити власну політику", - зазначив він.

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Пропозиція лібералів щодо Криму полягає у такому: "Заморозити конфлікт, не визнаючи (анексії Криму. - Ред.) та запропонувати діалог щодо інших питань". Якщо Росія не хоче виходити з глухого кута, каже Лінднер, тоді санкції треба посилювати, якщо Москва піде на поступки, то обмежувальні заходи можна буде поступово полегшувати. "Може, колись напруженість настільки знизиться, що можна буде говорити і про Крим", - підсумував німецький політик.

Нагадаємо, 5 серпня голова Вільної демократичної партії Лінднер заявив, що питання анексії Криму необхідно тимчасово "загерметизувати" і спочатку досягти прогресу за іншими пунктами відносин з Москвою. Водночас, в німецькому уряді нагадали слова канцлера Ангели Меркель, яка раніше заявляла, що анексія Криму не може бути визнана.