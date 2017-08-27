Меркель відмовилася вважати невірним рішення пустити в ФРН мільйон біженців

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає вірним своє рішення пустити в 2015 році у ФРН сотні тисяч біженців із країн Близького Сходу. Про це вона розповіла виданню Welt am Sonntag.

«Всі найважливіші рішення 2015 року я прийняла б знову», — заявила вона і зазначила, що Німеччина прийняла правильні і гуманні дії по прийняттю біженців, перебуваючи в дуже складній ситуації.

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Також Меркель визнала, що далеко не всі згодні з нинішньою політикою Німеччини щодо біженців, проте Берлін продовжить переконувати противників цього рішення в тому, що воно було вірним. «Ми не можемо просто сховатися або відгородитися від проблеми міграції», — сказала Меркель.

У 2015 році в ЄС вибухнула криза через наплив біженців. Тоді в Німеччину в'їхали близько мільйона мігрантів з близькосхідних країн, в 2016-му число біженців знизилося до 280 тисяч осіб.