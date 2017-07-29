Меркель пообіцяла ретельне розслідування нападу в Гамбурзі

Канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила співчуття рідним і близьким тих, хто постраждав при нападі передбачуваного ісламіста в Гамбурзі, а також пообіцяла ретельне розслідування події, передає ТАСС.

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"Цей акт насильства має бути розслідуваний, і він буде розслідуваний", - привела в суботу слова Меркель представник уряду ФРН Ульріке Деммер.

"Я перебуваю в постійному контакті з міністром внутрішніх справ Томас де Мезьером, а також з градоначальником Гамбурга Олафом Шольцем", - сказала Меркель.

Як повідомлялося, напередодні вдень в супермаркеті Edeka в Гамбурзі 26-річний біженець, озброєний кухонним ножем, напав на 50-річного чоловіка, який помер на місці злочину. Після цього нападник вибіг на вулицю і поранив ще чотирьох чоловіків і одну жінку. За злочинцем погналися перехожі. В результаті інциденту загинула одна особа, постраждали семеро.

Спецслужби вважають підозрюваного ісламістом і схиляються до того, що він діяв, керуючись релігійними міркуваннями. Не виключають, що у нього також були проблеми з психікою.