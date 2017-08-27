Берегова охорона США врятувала 18 людей біля узбережжя Техасу після урагану
03:28, 27 серпня 2017Світ
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Неподалік від порту міста Корпус-Крісті врятовані троє осіб із рибальського човна, четверо — з баржі, і ще 11 осіб із двох буксирів.
Ураган "Харві" / REUTERS
Берегова охорона США врятували 18 людей біля берегів Техасу після проходження урагану «Харві». Про це повідомляє Associated Press з посиланням на місцеві влади.
Як повідомляється, вертольоти берегової охорони почали пошуки, як тільки з'явилася можливість. Неподалік від порту міста Корпус-Крісті врятовані троє осіб з рибальського човна, четверо — з баржі, і ще 11 осіб з двох буксирів.
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За даними відомства, в порту Корпус-Крісті затонуло безліч кораблів, у зв'язку з чим є ймовірність розливу нафтопродуктів або хімікатів.
Раніше стало відомо про жертви урагану «Харві».
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