Берегова охорона США врятувала 18 людей біля узбережжя Техасу після урагану

Берегова охорона США врятували 18 людей біля берегів Техасу після проходження урагану «Харві». Про це повідомляє Associated Press з посиланням на місцеві влади.

Як повідомляється, вертольоти берегової охорони почали пошуки, як тільки з'явилася можливість. Неподалік від порту міста Корпус-Крісті врятовані троє осіб з рибальського човна, четверо — з баржі, і ще 11 осіб з двох буксирів.

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За даними відомства, в порту Корпус-Крісті затонуло безліч кораблів, у зв'язку з чим є ймовірність розливу нафтопродуктів або хімікатів.

Раніше стало відомо про жертви урагану «Харві».