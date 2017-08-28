Різанина у фінському Турку: поліція встановила справжні паспортні дані підозрюваного

Центральна кримінальна поліція Фінляндії (ЦКПФ) - підрозділ, що відповідає за боротьбу з тероризмом - встановила особу головного підозрюваного у справі про збройний напад в Турку.

Про це повідомила фінська державна телекомпанія Yle, передає DW.com.

Слідство прийшло до висновку, що після прибуття до Фінляндії біженець з Марокко зареєструвався в міграційних органах під вигаданим ім'ям - Абдеррахман Мішка. Поліція встановила його справжні паспортні дані, проте з міркувань безпеки не розголошує їх. Відомо лише, що чоловік народився у 1994 році, а не у 1998-му, як повідомлялося раніше.

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Марокканця, який поки залишається в тюремній лікарні, вдалося допитати, він дає свідчення. Зміст допитів не розголошується в інтересах слідства.

У результаті нападу озброєного ножем чоловіка у центрі Турку 18 серпня загинули дві людини, ще вісім людей отримали ножові поранення. Вік постраждалих коливається від 15 до 67 років. У їх числі - громадяни Італії, Швеції і підданий Великобританії. Серед поранених - шість жінок і двоє чоловіків. Двоє загиблих - жінки, це громадянки Фінляндії.

Правоохоронці кілька разів вистрілили в нападника, після чого затримали його. Поліція попросила жителів Турку уникати відвідування центральних районів міста. На вокзалах і в аеропортах країни були посилені заходи безпеки.

ЗМІ відзначають, що дана атака, імовірно, перший напад ісламських екстремістів у Фінляндії. У справі про теракт затримано ще три людини, проте 26 серпня вони були випущені з-під варти.