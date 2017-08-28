Номер журналу Elle з інтерв'ю Бріжит Макрон побив рекорд продажів

Ексклюзивний номер журналу Elle, в якому 18 серпня вийшло інтерв'ю дружини президента Франції Бріжит Макрон, побив десятирічний рекорд продажів. На 27 серпня, за інформацією видання Journal du Dimanche, було продано 530 тис. примірників. В соціальних мережах інтерв'ю Макрон набравло 30 млн переглядів. За межами Франції журнал був затребуваний в США та Німеччині, передає kommersant.ru.

Читайте такожБріжит Макрон отримала обов'язки, але без статусу "першої леді"В інтерв'ю Бріжит Макрон розповіла про свою роль в якості першої леді. Раніше Еммануель Макрон запропонував фінансувати її громадську діяльність з державного бюджету. Петицію проти цієї ініціативи підписали більше 300 тис. осіб. За словами Бріжит Макрон, грошей за свою роботу вона брати не буде. Вона також заявила, що всі її дії зводяться до того, щоб не нашкодити своєму чоловікові.

Бріжит Макрон старша за свого чоловіка на 24 роки. Раніше різниця в віці стала головною темою світових таблоїдів. Еммануель Макрон познайомився зі своєю майбутньою дружиною в єзуїтському ліцеї в Ам'єні. Бріжит Торньє викладала там французьку і вела театральний гурток. Йому було 16, їй 40.