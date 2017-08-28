Члени Ради Трампа з кібербезпеки пішли у відставку в якості протесту

Відразу вісім членів Ради Білого дому з кібербезпеки пішли у відставку через незгоду з політикою президента США Дональда Трампа з низки питань. Про це повідомляє The Verge.

Серед причин, що спонукали експертів покинути Раду, називаються в тому числі вихід із Паризьких угод по клімату і реакція Трампа на події в Шарлотсвіллі. У заяві про відставку йдеться про те, що дії президента Америки «загрожують безпеці батьківщини, яку ми поклялися захищати».

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Крім того, тепер уже колишні члени Ради вказали на те, що Дональд Трамп приділяє недостатньо уваги питанням національної безпеки, а також захисту інформаційної Сполучених штатів.

Як повідомляв УНІАН, радник президента США з економічних питань Гері Кон залишився незадоволений реакцією Дональда Трампа на події в Шарлотсвіллі, у зв'язку з чим підготував заяву про відставку.