У РФ заявили, що не готують відповідь США на призупинення видачі американських віз росіянам

Росія не планує відповідати США на ускладнення отримання американських віз. Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, пише "Дождь".

За словами Захарової, в такому випадку мова йтиме вже про "геноцид звичайних людей".

Вона також зазначила, що США почали збільшувати терміни розгляду заяв на візу ще в травні, тоді терміни збільшилися з 10 до 50 днів, тобто до того, коли РФ як контрсанкції зажадала скоротити співробітників американської дипмісії на 755 осіб

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При цьому у МЗС Росії заявили, що скорочення американських дипломатів у Росії – це рішення Вашингтона і Кремль нібито не ставив таких умов.

"Саме американська сторона прийняла рішення про скорочення американського персоналу, не російська", - заявила Захарова.

Як повідомляв УНІАН раніше, США призупиняють видачу неімміграційних віз росіянам. Такий крок у відомстві аргументували тим, що «рішення російської сторони скоротити чисельність співробітників дипломатичної місії США в Російській Федерації ставить під сумнів серйозність прагнення Росії до поліпшення двосторонніх відносин». 1 вересня 2017 року процедура відновиться в Москві. Процедура видачі неімміграційних віз у консульствах США в Росії буде припинена на невизначений термін.