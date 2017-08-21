США призупиняють видачу неімміграційних віз росіянам

Посольство США в РФ заявило про призупинення видачі неімміграційних віз по всіх території РФ. Про це йдеться у повідомленні на сайті дипмісії.

Такий крок у відомстві аргументували тим, що «рішення російської сторони скоротити чисельність співробітників дипломатичної місії США в Російській Федерації ставить під сумнів серйозність прагнення Росії до поліпшення двосторонніх відносин».

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«У зв'язку з заходами, прийнятими Російською Федерацією щодо обмеження чисельності співробітників дипломатичної місії США в РФ, починаючи з 23 серпня 2017 року, процедура видачі неімміграційних віз по всій Росії буде припинена. 1 вересня 2017 року ця процедура відновиться в Москві. Процедура видачі неімміграційних віз в консульствах США в Росії буде припинена на невизначений термін», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що раніше призначені співбесіди будуть скасовані. А ті, хто вже подав документи на оформлення візи США, будуть проінформовані про те, яким чином вони зможуть перепризначити співбесіду.

«Ми збережемо чисельність співробітників дипмісії на рівні, необхідному для виконання ключових функцій наших диппредставництв», - зазначили у посольстві.

Як повідомляв УНІАН раніше, після прийняття в Конгресі США в кінці липня нових санкцій проти Росії, Москва зажадала від Вашингтона скоротити число співробітників дипмісій у РФ до 455 осіб. Як виявилося, звільнені будуть 755 осіб, у тому числі громадяни РФ. Також Росія позбавила США посольської дачі в Срібному бору та складу.

Президент США Дональд Трамп у відповідь заявив, що хоче подякувати за це голові РФ Володимиру Путіну, оскільки такий крок допоможе скоротити витрати на персонал".

"Ми заощадимо багато грошей", - заявив Трамп. Слова Трампа розкритикували в Держдепартаменті, а екс-посол США в РФ Майкл Макфол назвав заяву "ганебною, непатріотичною і необізнаною". Після цього у Білому домі пояснили, що Трамп висловився з сарказмом.