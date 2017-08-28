Фінляндія не пустила російський корабель у свій порт

Фінляндія не дозволила російському навчальному кораблю "Крузенштерн" зайти в порт головного міста Аландських островів Марієгамн. Відповідне рішення прийняв Генштаб сил оборони країни, пише Helsinki Sanomat.

Повідомляється, що РФ надіслала запит щодо дозволу на відвідування цієї території 18-20 вересня, однак фінська влада його відхилила.

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У Генштабі причини відмови не оголосили. При цьому зазначається, що російське судно із 70 особами екіпажу та 164 кадетами на борту влітку вже відвідало два інших фінських міста – Котка і Турку.

Як повідомляв УНІАН раніше, Збройні сили Латвії виявили три військові літаки Російської Федерації поблизу морського кордону країни. Про це повідомляють Національні збройні сили Латвії. За інформацією відомства, 26 серпня патрульні літаки над Балтійським морем поблизу морського кордону Латвії ідентифікували три російські військово-транспортні літаки Ан-12.