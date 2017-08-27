Біля кордону Латвії зафіксували три військово-транспортні літаки РФ
Патрульні літаки над Балтійським морем ідентифікували три російські військово-транспортні літаки Ан-12.
Збройні сили Латвії виявили три військові літаки Російської Федерації поблизу морського кордону країни.
Про це повідомляють Національні збройні сили Латвії у Твіттері, пише Європейська правда.
За інформацією відомства, 26 серпня патрульні літаки над Балтійським морем поблизу морського кордону Латвії ідентифікували три російські військово-транспортні літаки Ан-12.
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Раніше Національні збройні сили Латвії заявили, що готові до можливих провокацій під час російсько-білоруських військових навчань "Захід", запланованих на вересень цього року.
Нагадаємо, у 2016 році військові літаки і кораблі Росії наближалися до кордонів Латвії 209 разів, що на кілька десятків випадків менше, ніж роком раніше.
26.08. patruļlidmašīnas virs Baltijas jūras neitr. ūdeņiem pie LV teritor. jūras robežas identificēja Krievijas BS lidmašīnas 3x AN-12.— NBS (@Latvijas_armija) August 27, 2017