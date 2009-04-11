Два кораблі ВМС Туреччини зайшли до порту Севастополя

Два кораблі ВМС Турецької Республіки - фрегат "Газіантеп" і корвет "Бозчаада" - зайшли з неофіційним візитом до порту Севастополя і відшвартувалися на Північній стороні поруч з кораблями ВМС України.

Раніше вже повідомлялося про захід до Севастополя підводного човна турецьких ВМС "Атілай".

Програмою перебування загону кораблів ВМС Турецької Республіки в Севастополі передбачені протокольні візити командира походу - командира 3-ї військової флотилії ВМС Турецької Республіки капітан 1 рангу Джана ІЛДИРИМА - і командирів кораблів до штабу ВМС Збройних сил України і Севастопольської міської державної адміністрації, де заплановані зустрічі з командувачем ВМС України адміралом Ігорем ТЕНЮХОМ і головою Севастопольської міської держадміністрації Сергієм КУНІЦИНИМ.

Під час стоянки в Севастополі турецькі військові моряки відвідають меморіал, де поховані турецькі воїни, і віддадуть дань пам`яті загиблим співвітчизникам хвилиною мовчання і покладанням квітів. Також турецькі гості віддадуть військові почесті загиблим радянським воїнам на Меморіальному комплексі на Сапун-горі.

Візит загону кораблів ВМС Турецької Республіки до Севастополя відбудеться на підставі дозволу Кабінету міністрів України.