Прихильники поваленого прем'єр-міністра зірвали саміт АСЕАН

У Таїланді демонстранти перешкодили проведенню зустрічі глав МЗС трьох країн-учасників саміту АСЕАН (Асоціації держав Південно-Східної Азії) у Паттайї, повідомляє британська телерадіомовна корпорація ВВС.

Зокрема, учасники мітингу опозиції блокували будинок, де мали відбутися переговори голів МЗС Японії, Китаю і Південної Кореї. За наявними даними, міністри збиралися обговорити запуск північнокорейської ракети. Міністр закордонних справ Японії взагалі не зміг пройти в приміщення, зустріч довелося скасувати.

Це стало першим випадком, коли прихильники усуненого прем`єр-міністра Таксина ЧИНАВАТА змогли перешкодити роботі саміту.

Близько двох тисяч активістів у червоних сорочках прибули до курортного міста Паттайя у п`ятницю і висловлювали своє незадоволення біля входу в міський конференц-центр. Приблизно 200 з них два дні тому прорвали поліцейський кордон і вступили в сутичку з поліцією, але були відтіснені.

Поліція веде евакуацію учасників саміту. Лідери країн АСЕАН залишають будинок на вертольотах, які сідають на дах. Вже евакуйовані голови урядів Таїланду, В`єтнаму і Мьянми, а також президент Філіппін. Їх доставили на військовий аеродром Утапао, де стоять готові до вильоту літаки учасників саміту.

У зв`язку з заворушеннями в Паттайї саміт АСЕАН вирішено відмінити.

Тим часом демонстранти продовжують блокувати виїзди з готелів, де зупинилися лідери Китаю, Японії, Південної Кореї і Нової Зеландії. Опозиція висунула єдину умову припинення акції - відставка нинішнього прем`єр-міністра.

Колишній прем`єр-міністр Таїланду Таксин Чинават був усунений з посади в результаті військового перевороту в 2006 р. Більшість його прихильників - вихідці з бідних сільськогосподарських районів, які більше за все вигравали від політики, яку він проводив.