Сомалійські пірати захопили американський буксир

Пірати Сомалі захопили буксирне судно, що належить американському власникові і йшло під прапором Італії, повідомляє Associated Press з посиланням на організацію "Східноафриканська програма сприяння мореплаванню". Посол Італії в Найробі, де базується ця організація, підтвердив лише, що якесь судно справді захоплене піратами. За наявними даними, на борту буксира 16 моряків.

Глава "Східноафриканської програми" Ендрю Мвангура (Andrew Mwangura) зі слів своїх джерел передав, що у момент захоплення піратами - близько 11 годин ранку за місцевим часом у суботу - судно буксирувало дві баржі. Невідомо, чи стався напад біля берегів Сомалі, чи північніше - біля узбережжя Йємену. Мвангура також не зміг повідомити, які вантажі транспортувалися на баржах.

Повідомлення про захоплення буксира надійшло в той час, як у полоні піратів залишається капітан контейнеровозу "Маєрск Алабама”, який ішов під американським прапором". "Маєрск Алабама" зазнав нападу 8 квітня. Екіпаж не допустив захоплення судна, але капітан Річард Філліпс потрапив до рук злочинців і нині є заручником. Філіпс перебуває в рятувальній шлюпці разом з чотирма піратами, які намагаються дістатися берега Сомалі.

За шлюпкою, яка за 600 кілометрів від узбережжя, спостерігають американські кораблі. За наявними даними, пірати намагалися викликати з континенту підкріплення, і на допомогу їм ідуть судна, на яких утримуються в заручниках громадяни Філіппін, Росії і ФРН. Повідомлялося також, що злочинці зажадали за звільнення Філіпса великий викуп і гарантії безпеки.

Лента.ру