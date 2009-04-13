Іран планує провести величезне військове авіашоу

Іран планує провести найбільше авіаційне шоу в своїй історії як демонстрацію військової сили держави. Про це пише Jerusalem Post.

Шоу відбудеться в день Армії 18 квітня, в ньому візьмуть участь близько 140 літаків.

У параді буде представлено не тільки авіацію, а й інші види військ. За словами представників іранських ВПС, шоу стане «символом готовності армії захищати країну». Інший іранський військовий, якого цитує газета, заявив, що Тегеран приготував для своїх ворогів «сюрприз нищівної потужності» у разі, якщо вони зважаться атакувати Ісламську республіку.

Повідомлення про проведення військового шоу з’явилося незабаром після заяви президента Ірану Махмуда АХМАДІНЕДЖАДА про те, що країна зуміла створити повний ядерний паливний цикл. Перший завод з виробництва ядерного палива відкрився на минулому тижні в Ісфахані.

Деякі представники світової спільноти, зокрема, США та Ізраїль, побоюються, що Тегеран планує створити власну ядерну зброю. Іран, зі свого боку, всі звинувачення відкидає, наполягаючи, що його ядерна програма носить виключно мирний характер, а ядерне паливо призначене для постачання АЕС «Бушер», що будується за російської підтримки, запуск якої заплановано на 2009 рік.

Ізраїль не заперечує можливості завдання превентивного удару по Ірану. Згідно повідомлення ізраїльських ЗМІ, план ізраїльської операції проти Ірану вже розроблено військовими і схвалено владою країни.