Генпрокурор Фінляндії пішов з посади через звинувачення у кумівстві

Генеральний прокурор Фінляндії Матті Ніссінен пішов з посади після відкриття справи за звинуваченням у конфлікті інтересів, передає Європейська правда.

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Ніссінена звинувачують в тому, що він найняв для прокуратури компанію свого брата для надання тренінгових послуг. Слідчі вважають, що це кумівство і конфлікт інтересів.

Наступного тижня уряд Фінляндії має намір призначити нового прокурора, щоб замінити Ніссінена. Той заявляє про свою невинуватість.

Як повідомляв УНІАН, у липні засудженого за корупцію екс-прем'єра Ізраїлю Ольмерта достроково звільнили.