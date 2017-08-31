Генпрокурор Фінляндії пішов з посади через звинувачення у кумівстві
12:56, 31 серпня 2017Світ
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Ніссінена звинувачують в тому, що він найняв для прокуратури компанію свого брата для надання тренінгових послуг.
Провина Ніссінена ще не доведена - але він уже залишив посаду / Фото Lehtikuva
Генеральний прокурор Фінляндії Матті Ніссінен пішов з посади після відкриття справи за звинуваченням у конфлікті інтересів, передає Європейська правда.
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Ніссінена звинувачують в тому, що він найняв для прокуратури компанію свого брата для надання тренінгових послуг. Слідчі вважають, що це кумівство і конфлікт інтересів.
Наступного тижня уряд Фінляндії має намір призначити нового прокурора, щоб замінити Ніссінена. Той заявляє про свою невинуватість.
Як повідомляв УНІАН, у липні засудженого за корупцію екс-прем'єра Ізраїлю Ольмерта достроково звільнили.
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