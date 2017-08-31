Кремль хоче розвивати відносини з Францією, незважаючи на розбіжності з деяких питань - Пєсков

У Кремлі заявили, що Росія має намір розвивати відносини з Францією, незважаючи на розбіжності з деяких питань. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи інтерв'ю президента Франції Еммануеля Макрона тижневику Le Point.

Читайте такожМакрон про Путіна: Франція не дозволить, щоб йому все зійшло з рук«Ми, безперечно, ознайомилися з цим інтерв'ю. Справді, ми високо цінуємо готовність і бажання президента Франції вести діалог з нашою країною. Це абсолютно взаємний намір. І президент Путін його поділяє, не оминаючи тих питань, з яких є досить серйозні розбіжності», - сказав Пєсков.

За його словами, президент РФ наголосив, що сторони не пов'язують «наявність певного набору розбіжностей з перспективою розвитку відносин у цілому».

«Тобто ми абсолютно згодні з постановкою питання, коли розбіжності в поглядах з тих чи інших регіональних і світових проблем не повинні бути перешкодою для продовження та розширення діалогу. В цьому плані в Москві абсолютно погляди респондуються з таким підходом глави французької держави», - зазначив Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, в інтерв'ю тижневику Le Point Макрон заявив, що має значні розбіжності з Путіним у питанні ситуації в Україні, але не дозволить, щоб йому все зійшло з рук.

"Щодо України у нас значні розбіжності з Володимиром Путіним. Я взяв їх до уваги. Франція не дозволить, щоб йому щось зійшло з рук", - наголосив президент Франції.