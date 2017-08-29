Меркель чітко окреслила умову зняття санкцій з РФ

Для скасування обмежувальних заходів Росії потрібно виконати низку умов. Зокрема, потреба санкцій зникне тоді, коли будуть виконуватися мінські домовленості. Відносно економічних санкцій проти Росії через анексію Криму канцлер Німеччини Ангела Меркель наполягає на жорсткій лінії уряду: «Санкції проти Росії будуть зняті тільки тоді, коли причини санкцій будуть усунені», - сказала Меркель, передає Bild.

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"Ми працюємо разом з президентом Франції, а також при допомозі Сполучених Штатів, над пошуками рішень (щодо конфлікту на Донбасі) в рамках "нормандського формату". Ми вчора у своїй спільній заяві чітко сказали про те, що дотримання угоди про припинення вогню має найважливіше значення", - підкреслила Меркель, передає Reuters.

"Якщо буде дотримано мінські домовленості, то це буде виконанням вимоги для скасування санкцій проти Росії", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, Євросоюз і США ввели санкції проти Росії через її агресію на Донбасі.