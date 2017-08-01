Пєсков прокоментував інформацію про постачання летальної американської зброї Україні

Всі країни повинні уникати дій, які можуть призвести до зростання напруженості, заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков. «Ми вважаємо, що всі країни, особливо ті країни, які претендують на роль у врегулюванні, повинні все-таки уникати будь-яких дій, які можуть спровокувати черговий виток напруженості у такому непростому регіоні», - заявив Пєсков, передає kommersant.ru.

Читайте такожУкраїна готова прийняти допомогу у вигляді оборонного озброєння і швидко провести навчання з особовим складом - ПолторакЯк повідомляв УНІАН, газета The Wall Street Journal повідомила, що Пентагон і Держдепартамент США розробили план, який передбачає поставки Україні «оборонних озброєнь». За даними видання, мова йде насамперед про протитанкові комплекси та інші види оборонних озброєнь для боротьби з підтримуваними Росією бойовиками на Донбасі.

Як запевняють співрозмовники WSJ, міністр оборони США Джеймс Меттіс схвалив план, проте в Білому домі він ще не обговорювався.