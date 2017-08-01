Пєсков прокоментував інформацію про постачання летальної американської зброї Україні
На його думку, поставки озброєння можуть спровокувати черговий виток напруженості на Донбасі.
Всі країни повинні уникати дій, які можуть призвести до зростання напруженості, заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков. «Ми вважаємо, що всі країни, особливо ті країни, які претендують на роль у врегулюванні, повинні все-таки уникати будь-яких дій, які можуть спровокувати черговий виток напруженості у такому непростому регіоні», - заявив Пєсков, передає kommersant.ru.
Читайте такожУкраїна готова прийняти допомогу у вигляді оборонного озброєння і швидко провести навчання з особовим складом - ПолторакЯк повідомляв УНІАН, газета The Wall Street Journal повідомила, що Пентагон і Держдепартамент США розробили план, який передбачає поставки Україні «оборонних озброєнь». За даними видання, мова йде насамперед про протитанкові комплекси та інші види оборонних озброєнь для боротьби з підтримуваними Росією бойовиками на Донбасі.
Як запевняють співрозмовники WSJ, міністр оборони США Джеймс Меттіс схвалив план, проте в Білому домі він ще не обговорювався.