У КНДР заочно засудили до смерті журналістів із Південної Кореї - ЗМІ

Органи юстиції Корейської Народно-Демократичної Республіки заочно засудили до смертної кари чотирьох південнокорейських журналістів - їх визнано винними у наклепі на Північну Корею. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Зазначається, що, згідно з ухвалою суду в Пхеньяні, оприлюдненою 31 серпня, засуджені заслуговують вищої міри покарання, оскільки в своїх рецензіях на критичну книгу про Північну Корею "серйозно образили гідність Корейської Народно-Демократичної Республіки". У документі підкреслюється, що "смертні вироки мають бути приведені у виконання в будь-який час і в будь-якому місці без подальших розглядів".

Водночас засуджені в КНДР журналісти перебувають у Південній Кореї.

Читайте такожПівнічна Корея відпустила канадського пастора, засудженого до довічного ув'язнення

Як зазначається, гнів північнокорейської влади викликали їхні рецензії на книгу британських журналістів Деніела Тудора і Джеймса Пірсона "North Korea Confidential", випущену в 2015 році. У цій книзі британці описують роль ринкових механізмів у повсякденному житті північнокорейців і, зокрема, згадують про популярність південнокорейських серіалів у КНДР і тренди моди.

Південнокорейські газети "Чосон ільбо" і "Тона ільбо" надрукували рецензії на корейське видання цієї книги та її обкладинку, на якій зображено північнокорейський герб, де червону зірку замінено на знак долара. Суд у Пхеньяні розцінив це як "жалюгідне очорнення". Ці журналісти "зайшли настільки далеко, що навіть обмовили й образили недоторканну назву нашої країни та її національних символів", - наголошується в судовому вироку.