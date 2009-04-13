Пентагон запропонував завдати удару по наземних базах піратів

Міністерство оборони США розглядає можливість завдання ударів по наземних базах піратів Сомалі, а також надання допомоги уряду Сомалі в боротьбі з ними, повідомляє Bloomberg 13 квітня з посиланням на джерела в міністерстві оборони США.

Зокрема, Пентагон збирається допомогти Сомалі в навчанні військових і організації власної служби берегової охорони. Відповідні пропозиції будуть найближчим часом подані на розгляд адміністрації президента США Барака Обами, яка замислюється про підготовку скоординованих у відповідь дій США і інших країн на загрозу піратства біля берегів Сомалі.

Джерело агентства не уточнило, чи маються на увазі лише авіаудари по базах піратів, чи проведення повномасштабної наземної операції. Проте, на думку аналітиків, у будь-якому разі, не може йтися про операцію співставною за масштабом з військовою присутністю США в Сомалі в 1992-1995 роках. Тоді війська США здійснювали в Сомалі гуманітарну місію, проте фактично втягнулися в громадянську війну, що точилась у країні, і за три роки втратили 42 особи, нагадує Лента.ру.