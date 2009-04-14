З операції ВМС США проти піратів зроблять реаліті-шоу

Кабельний телеканал Spike TV домовився з представниками Пентагону про зйомки пілотної серії реаліті-шоу про операцію військовослужбовців ВМС США проти піратів в Аденській затоці.

Як випливає з повідомлення, розміщеного на офіційному сайті Spike TV, зйомки під назвою "Мисливці на піратів: ВМС США" (Pirate Hunters: USN) проходитимуть на десантних кораблях "Сан-Антоніо" (USS San Antonio) і "Боксер" (USS Boxer), які патрулюють Аденську затоку. На плівку будуть відображені не тільки можливі бойові дії проти піратів, а й побут військовослужбовців США, зауважують творці проекту.

Пілотна серія шоу про дії американських військових проти піратів Сомалі з`явиться на телеканалі наприкінці цього року, уточнює Agence France-Presse. Тривалість серії становитиме одну годину.

Повідомлення про початок зйомок "Мисливців на піратів" було зроблене після того, як військові США провели операцію проти групи піратів, що напали на контейнеровоз "Маєрск Алабама” і захопили капітана судна Річарда Філіппса. В результаті силової операції, нагадує Лента.ру, троє піратів було знищено, а капітан контейнеровоза звільнений.