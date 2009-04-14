В Італії - нові підземні поштовхи

Ціла серія підземних поштовхів відбулася в центральній Італії, повідомляє Газета.ruз посиланням на Службу цивільної оборони країни.

Коливання земної кори знову було зафіксовано в області Абруццо. Сила підземних поштовхів становила 4,8 бала за шкалою Ріхтера.

Як повідомляв УНІАН, землетрус магнітудою 5,8 стався в ніч на 6 квітня. Його епіцентр був поблизу міста Аквіли, яке, за словами прем`єр-міністра Італії Сильвіо Берлусконі, зараз перетворилося на "місто-привид". Внаслідок землетрусу загинули 293 осіб, поранено близько 1,5 тисяч осіб, без житла залишилися приблизно 40 тисяч осіб.