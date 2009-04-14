Постраждалих від землетрусу українців в Італії Київ кинув напризволяще?

14:06, 14 квітня 2009
Світ
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У посольстві кажуть, що це не так

Українці в Італії вважають, що держава в ситуації після землетрусу продемонструвала байдужість до своїх співвітчизників.

Про це власному кореспонденту УНІАН заявила президент Асоціації “Україна” Марія ПЕРЕРВА.

“Держава абсолютно не дбає про іммігрантів. І ця ситуація складна продемонструвала це ще раз”, - сказала вона.

За словами М.ПЕРЕРВИ, до міста Пескарі, де вона проживає, було вивезено частину українців, що постраждали від землетрусу в Аквілі. Після того, як вона залишила в готелях Пескарі інформацію про себе та Асоціацію, до неї звернулося 8 українців, постраждалих від землетрусу.

Президент Асоціації зазначила, що зверталася до Посольства України в Італії з проханням надати допомогу постраждалим, хоча б у розмірі 50-100 євро, щоб люди могли зателефонувати рідним, однак у Посольстві відповіли, що через брак коштів це неможливо, і попросили надіслати переліки постраждалих.

“Вони кажуть, що у них немає грошей, немає бензину”, - зазначила М.ПЕРЕРВА.

Вона також висловила думку про необхідність призначення окремого співробітника посольства чи консульських установ України в Італії для відрядження до місця землетрусу і пошуку постраждалих, а також надання їм першої необхідної допомоги.

М.ПЕРЕРВА також зазначила, що за словами постраждалих, з якими вона спілкувалася, на місці події багато посольств інших держав, в тому числі, Румунії, Росії, відкрили свої тимчасові бюро для допомоги співгромадянам, чого не було зроблено Україною.

Вона також повідомила, що і зараз в Аквілі залишаються українські громадяни, які ночують в наметах.

“Зараз мені повідомили, що кілька українських жінок живуть в наметах в Аквілі, мерзнуть, бо сьогодні вночі там було “мінус” два градуси, і нікого з офіційних представників (України – УНІАН) вони не бачили”, - зазначила М.ПЕРЕРВА.

Натомість прес-аташе Посольства України в Італії Ярослав МОШКОЛА, коментуючи зазначену інформацію, наголосив, що на сьогодні всі українці, постраждалі від землетрусу, розселені по різних містах Італії, і практично всі вони забезпечені усім необхідним. “Зараз відривати консула, який щоденно приймає до 200 осіб для того, щоб здійснити такий тур по всіх містах, куди відселені українці, недоцільно”, - сказав прес-аташе Посольства.

Разом з тим він зазначив, що Посольство готове надати максимальне сприяння при оформленні втрачених документів для всіх постраждалих. Загалом, за попередніми даними, до Посольства з проханням про поновлення втрачених документів звернулося вже до 10-ти громадян України.

Я.МОШКОЛА також висловив сподівання, що під час звернення до Посольства, люди поводитимуться коректно.

“На жаль, є випадки, коли люди намагаються використати цю ситуацію у власних цілях. Так, у нас був випадок, коли звернулися з проханням допомогти у вирішенні візових питань, оскільки, нібито у зоні землетрусу перебував родич, однак згодом з’ясувалося, що родич мешкає у Венеції і не постраждав від стихійного лиха”, - розповів прес-аташе Посольства.

Я.МОШКОЛА також заявив про готовність Посольства у разі необхідності сприяти українським громадянам в отриманні компенсацій від уряду Італії, призначених для постраждалих від землетрусу.

Як повідомляв УНІАН, в результаті землетрусу в регіоні Абруццо в ніч з 5 на 6 квітня та повторних поштовхів 7 квітня, повністю зруйноване місто Аквіла. За даними МЗС, двоє громадян України загинули. Загалом кількість жертв сягає 1500 осіб, понад 70 тис. осіб втратили свої домівки.

 

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