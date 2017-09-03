Підземні поштовхи і воднева бомба в КНДР: влада Південної Кореї скликає раду нацбезпеки

КНДР могла провести нове ядерне випробування, через що виникли потужні підземні поштовхи на території Північної Кореї.

Як повідомляє Reuters, поштовхи були зафіксовані в тому ж районі, в якому проводилося останнє, п'яте ядерне випробування. Китайські сейсмологи також зафіксували потужний землетрус, який назвали «можливим вибухом».

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У той же час агентство «Ренхап» повідомляє, що влада Південної Кореї негайно скликали раду національної безпеки, оскільки припускають, що Пхеньян провів нове випробування ядерної зброї.

За останніми даними, південнокорейські військові підтвердили штучну природу підземних поштовхів поруч з північнокорейським ядерним полігоном.

Нагадаємо, раніше КНДР заявили про створення водневої бомби для балістичної ракети.