Ізраїльська армія розпочала вторгнення в сектор Газа

Ізраїльська армія розпочала масштабну операцію в секторі Газа.

Як передає ІТАР-ТАСС, елітні бригади "Гіваті" і "Голані" за підтримки бронетехніки вторглися в палестинський анклав з півночі в районі Бейт-Хануна і з півдня в районі так званого філадельфійського коридору на межі з Єгиптом.

За попередніми даними, під час стрілянини загинуло 3 палестинців, 30 чоловік поранено. Убитий один ізраїльський військовослужбовець.

В останні дні в Ізраїлі попереджали про необхідність розширення наземної операції в секторі Газа, аби покласти край контрабанді зброї і не допустити переозброєння бойовиків новими засобами. За даними розвідки, воєнізовані структури руху ХАМАС почали створювати спеціальний підрозділ, озброєний протитанковими ракетами на кшталт бойовиків "Хезболлах" у Південному Лівані.