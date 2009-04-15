Зміна прем'єр-міністра спричинила масові заворушення в Угорщині

У Будапешті тривають акції протесту проти призначення нового прем‘єр-міністра Гордона БАЙНАЇ.

Участь у демонстраціях беруть тисячі людей. Вони вимагають розпуску парламенту й дострокових виборів, повідомляє телеканал ICTV.

Демонстранти намагалися прорватися через поліцейський кордон, що оточує будівлю парламенту. Правоохоронці відповіли кийками та сльозогінним газом. Під час сутичок кілька людей постраждали.

Напередодні парламент Угорщини відправив у відставку попереднього прем‘єра Ференца ДЮРЧАНЯ. Його змінив Г.БАЙНАЇ, який до цього був міністром економіки. Він планує провести жорсткі й непопулярні реформи і обіцяє, що це врятує країну від економічних негараздів. Якщо парламент не ухвалить запропонованого ним пакета заходів, Г.БАЙНАЇ обіцяє оголосити дострокові вибори.

Угорщина нині є однією з найбільш уражених кризою країн Євросоюзу.