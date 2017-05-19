Литва планує збільшити кількість військових інструкторів в Україні
Міністр охорони Литви заявив про плани розширити співпрацю у сферах демократичного контролю збройних сил, кібербезпеки і освітніх програм.
Міністр охорони краю Литви Раймундас Каробліс заявив про намір продовжити співпрацю з Міністерством оборони України, у тому числі збільшити чисельність військових інструкторів Литви, які вчать українських військовослужбовців.
Про це міністр повідомив під час офіційної зустрічі 19 травня з Міністром оборони України Степаном Полтораком, передає прес-служба міністерства.
Також Каробліс заявив про плани розширити співпрацю у сферах демократичного контролю збройних сил, кібербезпеки і освітніх програм.
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"Необхідно продовжувати співробітництво, збільшити чисельність військових інструкторів Литви, які навчають українських військовослужбовців та удосконалити цю роботу. А також розширити міжнародне співробітництво та обмін досвідом щодо напрямку суспільного демократичного контролю Збройних Сил, співпраці на рівні ССО, кібернетичної безпеки та освітніх програм", - заявив Каробліс.
У ході переговорів сторони обговорили розвиток спроможностей кібехзахисту та стратегічних комунікацій, погодили спільні дії у рамках комісії Україна-НАТО на рівні міністрів .
Міністр оборони України генерал армії України Степан Поторак наголосив, що зустріч безумовно надасть подальший поштовх для співпраці.