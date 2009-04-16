НАТО пропонує Росії взяти участь у військових навчаннях в Грузії

НАТО запропонувало Росії приєднатися до військових навчань на території Грузії, запланованих на травень 2009 р. З такою пропозицією виступили сьогодні представники Північноатлантичного альянсу в Брюсселі. Згідно з поширеною позицією НАТО, навчання не становлять ніякої загрози для Росії, і Москва цілком може взяти в них участь, якщо хоче, передає Associated Press.

Раніше МЗС РФ висловив занепокоєння планованими в травні навчаннями НАТО в Грузії, а постійний представник Росії в НАТО Дмитро Рогозін назвав такі плани відвертою провокацією і закликав відмінити їх, нагадує РосБізнесКонсалтинг.

Навчання НАТО в Грузії заплановані на період з 6 травня по 1 червня 2009 р. У них візьмуть участь близько 1,3 тис. військовослужбовців з 19 країн альянсу і його партнерів.