У США вшанували пам'ять жертв теракту 11 вересня (фоторепортаж)

У Нью-Йорку (США) проходять пам'ятні заходи до 16-річчя терористичної атаки 11 вересня. Дональд Трамп вперше вшанував пам'ять жертв терористичної атаки в якості президента США.

Хвилина мовчання була оголошена в той самий момент часу, коли перший з чотирьох викрадених терористами літаків влетів в одну з веж-близнюків 11 вересня 2001 року, повідомляє Associated Press.

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Пізніше президент і перша леді США Меланія Трамп відвідають Пентагон, де вшанують пам'ять 125 загиблих в цей день під час атаки оборонного відомства іншим викрадених терористами "боїнгом".

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Нагадаємо, що сьогодні, 11 вересня 2017 року, виповнюється 16 років з дня терористичних нападів на США. 11 вересня 2001 року терористи-смертники використовували чотири пасажирські літаки для нанесення ударів по будівлям в Нью-Йорку і Вашингтоні. Два літаки врізалися, один за іншим, у вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, третій літак з пасажирами врізався в будівлю Пентагону у Вашингтоні, четвертий літак впав на поле в штаті Пенсільванія після що сталася на борту сутички пасажирів з групою терористів, повідомляє Радіо Свобода. Читайте також Сьогодні одинадцята річниця трагедії у Беслані Жертвами нападів стали близько трьох тисяч американців та громадян багатьох країн світу.