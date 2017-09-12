Юристи Трампа намагалися відправити його зятя у відставку - WSJ

Юристи президента США Дональда Трампа намагалися добитися відставки його зятя Джареда Кушнера з посади радника президента через зв'язки Кушнера з Росією. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Як зазначає видання з посиланням на власні джерела, адвокатам було відомо про контакти Кушнера з росіянами, і це повинні були розповісти Трампу. Чиновники Білого дому, відповідальні за зв'язки зі ЗМІ нібито навіть почали готувати статті, що пояснюють відставку радника, однак Трамп передумав звільняти зятя.

Незабаром після цього команда юристів була розформована.

Раніше ЗМІ повідомили, що син президента Дональд Трамп-молодший на зустрічі з російським адвокатом Наталією Весельницькою розраховував отримати інформацію про фізичний стан Хілларі Клінтон.