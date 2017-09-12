По всій Росії евакуюють тисячі людей через "мінування", силовики вже встигли звинуватити Україну

У регіонах РФ з-за дзвінків про замінування евакуйовані тисячі людей, правоохоронці стверджують, що дзвонять з України. Як повідомляє російське видання Meduza, евакуація об'єктів інфраструктури в різних містах Росії масово проводиться з 10 вересня; першим був Омськ.

Увечері цього дня, у загальноросійський єдиний день голосування, невідома особа повідомила, що адміністрація Омська, де в тому числі розташована міська виборча комісія, замінована. Поліція перевірила будівлю, але небезпечних предметів не знайшла.

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У ніч на 11 вересня поліції Омська повідомили про замінування кількох кінотеатрів і торговельних центрів. Рано вранці 11 вересня в Омську в мерію знову зателефонували і заявили про бомбу. Також в Омську евакуювали великі готелі, ринки, відділення Пенсійного фонду Росії і школи.

11 і 12 вересня через анонімні дзвінки евакуації проводили відразу в кількох великих містах Росії. Людей виводили з вокзалів, шкіл, вузів, адміністрацій, торгових центрів, кінотеатрів по всій країні - в Красноярську, Пермі, Владивостоці, Єкатеринбурзі, Новосибірську, Брянську, Челябінську, Ставрополі, Уфі, Магадані, Рязані та інших містах. У більшості міст громадян евакуювали відразу з багатьох об'єктів: наприклад, в Омську - з 56, в Ставрополі - з 42. За повідомленнями правоохоронних органів, всі евакуації проводилися після дзвінків про вибухові пристрої в громадських місцях; вони надходили в поліцію упродовж більш як восьми годин.

Загальна кількість евакуйованих людей у російських містах поки що невідома, проте тільки в Омську повідомляється про 7 тис. осіб.

Евакуації об'єктів у містах Росії тривають. Так, сьогодні в Пермі, де вранці з різних установ евакуювали близько 6 тис. осіб, після кількох повідомлень про бомби в навчальних закладах скасували заняття у всіх школах.

Також сьогодні вдень у Москві провели евакуацію з Російського університету дружби народів (РУДН). Джерело в університеті повідомило виданню, що йдеться про навчальну тривогу, яку влаштовують раз на семестр.

Хто стоїть за сотнями дзвінків про закладені бомби, невідомо. У деяких містах відомства офіційно заявили, що в евакуації винні телефонні терористи. Наприклад, в управлінні МВС по Челябінській області повідомили, що ввечері 11 вересня в поліцію протягом трьох годин надходили помилкові повідомлення про підозрілі об'єкти. Ті, хто телефонував, використовували IP-телефонію, наголосили у відомстві. Неофіційно в поліції говорили, що дзвінки надходили з-за кордону і що це була «спланована акція». У Челябінську скликано позачергову нараду антитерористичної комісії, посилено заходи безпеки і огляд на вході в популярні міські об'єкти.

«Прокуратура» тимчасово окупованого Севастополя порушила кримінальну справу за фактом свідомо неправдивих повідомлень про бомби.

Водночас, за даними джерела РІА Навести в силових структурах РФ, телефонні дзвінки в російських регіонах з погрозами замінування об'єктів з масовим перебуванням людей, у тому числі вокзалів і торгових центрів, виходять, за попередніми даними, з території України.

Як повідомляв УНІАН, на Полтавщині затримали чоловіка, який півроку "мінував" будівлі в різних містах України. 41-річний чоловік зізнався, що робив це в стані алкогольного сп'яніння.